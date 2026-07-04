ВСУ атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге

Вооруженные формирования Украины атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, один из дронов упал в Петергофе. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», – уточнил он в своем канале в «Максе».

«Силами ПВО сбито 72 БПЛА над городом и областью, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет», – добавил Беглов.

Со своей стороны губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что последствия атаки БПЛА в регионе связаны с падением обломков сбитых БПЛА.

В частности, в Волосовском районе пострадала женщина. Там же и в Ломоносовском, а также Лужском районах повреждены несколько жилых домов.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

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