Министерство обороны РФ раскрыло подробности взятия города Константиновка, которая была последним оплотом киевского режима в Донецкой народной республике- наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ.

Как сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления – первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, с 2014 года в городе создавалась хорошо укрепленная система оборонительных позиций и наращивалось ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. «Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне», – пояснил он.

По его словам, всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150-ти километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, двадцать батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города.

«Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов», – уточнил Рудской.

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ обратил внимание, что для удержания Константиновки и ее окрестностей противник сформировал внушительную группировку из семи бригад, всего 45 батальонов численностью до 15,5 тысяч военнослужащих.

«В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Киевский режим, придавая особый символизм данному городу, присвоил в 2025 году почетное звание «Город-Герой Украины», – пояснил Рудской.

Согласно данным Министерства обороны РФ, за время операции по освобождению Константиновки потери ВСУ составили порядка 13,5 тыс. украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО.

«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах», – отметил Рудской.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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