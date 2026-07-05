Ночью над регионами России силы ПВО сбили 71 беспилотник ВСУ

Прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили новые атаки вооруженных формирований киевского режима, которые пытались нанести удары по регионам РФ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 20:00 мск 4 июля до 7:00 мск 5 июля были нейтрализованы 71 украинский беспилотник.

В частности, атакам подверглись четыре региона России – Белгородская, Брянская и Ростовская области, а также Крым. Вражеские БПЛА также были обезврежены над акваторией Черного моря.

Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области – Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском.

«В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет. Возгорания не было. Информация будет уточняться», – отметил глава региона в своем канале в «Максе».

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на севере Крыма в результате атаки погиб один человек. Еще двое получили ранения, один из них – в тяжелом состоянии.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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