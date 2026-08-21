Трамп не поддержал просьбу Зеленского о дронах со Starlink

Киев обращался к администрации США с просьбой разрешить использовать беспилотники со связью Starlink для ударов по российской территории. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, Владимир Зеленский обращался к Дональду Трампу, чтобы тот поднял этот вопрос в беседе с основателем SpaceX Иланом Маском.

«Однако, по словам присутствовавших на встрече в Овальном кабинете, президент США не дал однозначного ответа и, судя по всему, не поддержал этот план», – говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали о нежелании Маска применять свои спутниковые технологии для подобных целей: миллиардер опасается, что более широкое применение Starlink приведет к эскалации конфликта.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Маску и вовсе отключить Starlink над Украиной, чтобы остановить гибель людей.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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