Путин сообщил о запасе прочности российской энергосистемы на фоне ударов ВСУ

Российская энергосистема обладает высоким запасом прочности, несмотря на удары вооруженных формирований по объектам инфраструктуры внутри России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент обратил внимание, что киевский режим стремится нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, но «эта задача невыполнимая».
«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что правительство РФ в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов на приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива из России.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»