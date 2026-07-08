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Путин сообщил о запасе прочности российской энергосистемы на фоне ударов ВСУ

Фото: пресс-служба Кремля

Российская энергосистема обладает высоким запасом прочности, несмотря на удары вооруженных формирований по объектам инфраструктуры внутри России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

Президент обратил внимание, что киевский режим стремится нанести ущерб российской экономике и создать нервозность в обществе, но «эта задача невыполнимая».

«Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов на приняло решение о запрете экспорта дизельного топлива из России.

Москва, Анастасия Смирнова

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