Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за правонарушения против интересов РФ

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об аресте имущества уехавших из России граждан, которые совершили административные правонарушения против интересов РФ. Документ размещен в базе данных портала официальных правовых актов.

Утвержденные парламентом изменения расширяют действие Кодекса административных правонарушений (КоАП) на ряд действий, совершенных за пределами РФ против интересов российского государства. Предполагается, что арест имущества будет применяться как обеспечительная мера. У физических лиц в первую очередь смогут арестовывать деньги на счетах и вкладах, а при их отсутствии – имущество.

Согласно принятым поправкам, эмигрантов будут преследовать за дискредитацию армии, злоупотребление свободой слова, распространение недостоверной информации (фейков), нарушение порядка деятельности иноагентов, пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики, оскорбление главы государства и чиновников и призывы к введению санкций против России.

Активы уехавших россиян смогут арестовывать при составлении протокола. При изъятии вещей и документов больше личная подпись привлекаемого не понадобится, поскольку в протоколе можно будет лишь поставить отметку, что владелец имущества находится за рубежом.

Нововведения вступят в силу 1 сентября.

Москва, Анастасия Смирнова

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