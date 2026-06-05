Путин: мир переживает глобальную трансформацию и выходит из западоцентричной модели выкачивания ресурсов

Международное сообщество переживает глобальную трансформацию и выходит из западоцентричной модели, которая предполагает недобросовестную конкуренцию, выкачивание ресурсов и политическое давление. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Президент РФ обратил внимание, что на протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют.

По его словам, такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. «На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах, то есть, по сути, это была специально созданная система зависимости и выкачивания ресурсов», – констатировал Путин.

Как считает глава российского государства, корни нынешней турбулентности в мире состоят в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств к более сложной, распределенной и многополярной.

«Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран Глобального юга. И это… не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок, а значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети, появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры», – пояснил Путин.

Президент также отметил, что многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. «Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной, увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры, в Евразии это коридор Север – Юг, Трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития», – уточнил он.

При этом Путин подчеркнул, что Всемирная торговая организация (ВТО) переживает очевидный кризис. «Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно: западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны, а когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, то общие универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали не интересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение. И оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений», – сказал Путин, говоря о выходе мирового сообщества из западоцентричной модели.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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