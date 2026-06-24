Путин предупредил о рисках падения объемов авиаперевозок

В России существует риск снижения объемов пассажирских авиаперевозок. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин сегодня на совещании, которое посвящено развитию отечественной авиаотрасли.

«Сегодня спрос на перелеты, на перевозки авиационного транспорта со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос», – отметил президент, добавив, что с учетом текущих реалий необходимо предпринять дальнейшие шаги по развитию гражданской авиации.

В то же время Путин обратил внимание, что «есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты».

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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