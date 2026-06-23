Путин потребовал свести к нулю последствия от ударов ВСУ по регионам России

Глава российского государства Владимир Путин потребовал от членов кабинета министров минимизировать последствия ударов вооруженных формирований Украины по гражданским объектам на территории РФ. Об этом президент сказал на совещании с участием представителей правительства.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – отметил Путин.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – подчеркнул глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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