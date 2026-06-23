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Путин потребовал свести к нулю последствия от ударов ВСУ по регионам России

Фото: Kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин потребовал от членов кабинета министров минимизировать последствия ударов вооруженных формирований Украины по гражданским объектам на территории РФ. Об этом президент сказал на совещании с участием представителей правительства.

«Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят», – отметил Путин.

«Конечно, прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий», – подчеркнул глава государства.

Москва, Анастасия Смирнова

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