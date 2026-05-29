Мировые цены на чай за месяц взлетели почти на четверть

На мировом рынке произошел резкий скачок цен на чай. В России уже в ближайшее время ожидается сокращение предложения и кратный рост стоимости этого товара.

Цены на индийском чайном аукционе, который считается одним из ориентиров мирового рынка, за месяц выросли более чем на 21%, а по сравнению с прошлым годом рост превысил 13,3%, сообщает телеграм-канал «База».

Стоимость подстегнул плохой урожай из-за засухи в Индии, Кении и на Шри-Ланке – крупнейших экспортерах чая, отмечает профессор Финансового университета Надежда Капустина. Кроме того, давление на рынок оказывают рост стоимости логистики и удобрений, сокращение посевных площадей и увеличение мирового спроса.

Российский рынок зависит от импорта, а рост мировых цен влияет и на ситуацию внутри страны. По данным Росстата, пока заметного подорожания не наблюдается. Однако, по прогнозам аналитиков, в течение ближайших месяцев, когда в РФ начнут поступать партии по более высоким ценам, стоимость чая в магазинах вырастет в среднем на 5-10%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube