Услуги ветеринарных клиник в России за год подорожали на треть

Ветеринарные услуги в России за год подорожали на треть. По словам игроков рынка, рост стоимости связан с увеличением закупочных цен на препараты и оборудование, введением обязательной маркировки на лекарства и дефицитом вакцин после ухода из РФ многих крупных фармкомпаний.

По итогам первого квартала 2026 года средняя стоимость приема ветеринара составила 857 рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период годом ранее, пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата. С начала года услуга подорожала на 5%. Стоимость однократной вакцинации питомца также выросла на треть и достигла 2022 рублей, а с начала года увеличилась на 3%.

Как сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средний чек в ветеринарных клиниках в январе – марте составил 3913 рублей, что на 15% выше показателя годом ранее. Основную долю обращений в ветклиники формируют мегаполисы. В апреле 2026 года в российских городах-миллионниках насчитывалось около 2,4 тыс. ветеринарных клиник, что на 6% меньше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

Клиники повышают стоимость услуг из-за роста затрат на персонал, аренду, оборудование, а также общее удорожание медикаментов и расходных материалов. Свою роль также сыграла обязательная маркировка ветпрепаратов, которая предполагает дополнительное оборудование, увеличение штата сотрудников и их обучение, говорят в Союзе предприятий зообизнеса. Дополнительным фактором давления на клиники остаются закупочные практики поставщиков, которые в период активной вакцинации могут навязывать дорогостоящие препараты, не всегда востребованные в дальнейшем.

Ветеринарные услуги освобождены от НДС с 2025 года, однако на себестоимости сервиса ветклиник отразился рост других расходов, включая электроэнергию. Среднегодовые затраты на содержание питомца с 2021 года выросли в 1,9 раза, что делает высокую стоимость ветуслуг барьером для части владельцев животных.

Значительная доля препаратов и оборудования по-прежнему зависит от импорта, отметил врач одной из крупных московских ветклиник. По его словам, стоимость вакцинации импортными средствами может достигать 3-3,5 тыс. рублей, отечественными – 2-2,5 тыс. При этом зависимость от импортных лекарств за последние два-три года снизилась, но всё еще сохраняется.

По данным на конец 2025 года, в России насчитывалось около 79 млн домашних животных (53,4 млн кошек и 26,1 млн собак), что на 3,3% больше, чем в 2024-м. По оценке Национальной ассоциации зооиндустрии, более 60% домохозяйств в стране содержат домашних животных.

Москва, Зоя Осколкова

