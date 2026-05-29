В России подорожала минимальная месячная продуктовая корзина

Месячная минимальная продуктовая корзина в России с начала текущего года выросла в цене на 3,3% и составила 7 762,2 рубля на одного человека. Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его словам, дороже всего продукты стоят на Чукотке и в Камчатском крае – 20 412 рублей и 13 327,6 рубля соответственно. Дешевле всего продукты обходятся в Мордовии – 6 349,6 рубля и в Саратовской области – 6 499,4 рубля, передает ТАСС.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины составляет 9 186 рублей, в Санкт-Петербурге – 8 897 рублей, в Московской области – 8 461,1 рубля, в Ленинградской – 8 775,9 рубля. В Омской области и в Татарстане – 6 659,2 рубля и 6 810,8 рубля соответственно. В Калининградской области стоимость продуктовой корзины выше – 9 048,3 рубля. А в Хабаровском крае минимальная корзина продуктов еще дороже – 10 279,6 рубля.

Показатель рассчитывается с учетом стоимости 33 наименований продуктов, рассказал эксперт. В список входят в том числе мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, крупы, овощи и фрукты.

Москва, Наталья Петрова

