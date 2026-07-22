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В России зафиксирован рост инфляции

Фото: Freepik

Инфляция в России выросла до 5,84% в годовом выражении против 5,62% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Министерства экономического развития РФ «О текущей ценовой ситуации» на основе данных Росстата.

В частности, рост цен на продовольственные товары за период с 14 по 20 июля составил 0,11%. Плодоовощная продукция подешевела на 1%, остальные продукты питания подорожали на 0,2%.

Непродовольственные товары прибавили в стоимости 0,35%, в сфере услуг (туристических, регулируемых и бытовых) – 0,06%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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