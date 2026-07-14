ФАС предложила торговым сетям ограничить наценку на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба РФ предложила торговым сетям ограничить наценку на школьные товары. Соответствующее письмо направлено ретейлерам, торгующим школьной формой, канцелярскими принадлежностями и книгами.

«Ведомство напомнило продавцам о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложило им ограничить цены и наценки на наиболее востребованные позиции товаров школьного ассортимента в случае их реализации в магазинах сетей», – говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Соответствующее письмо получили 18 торговых организаций: группы компаний «Мэлон Фэшн груп» и Х5, «Детский мир», «Читай город», «Леонардо», «Офисмаг», «Гулливер», «Комус», «Метро», «Стокманн», «Лента», «Ашан», «О'Кей», «Магнит», «Вкусвилл», «М-Видео», «Ситилинк» и «ДНС».

В ФАС отметили, что некоторые игроки рынка прислушиваются к рекомендациям и принимают на себя соответствующие добровольные обязательства с 2023 года. «Это позволило повысить ценовую доступность таких товаров для семей с детьми школьного возраста по всей стране», – отметили в ведомстве.

По оценкам аналитиков, в настоящее время сборы школьника к новому учебному году обойдутся родителям в 30-50 тысяч рублей в зависимости от потребностей и региона проживания. В базовый школьный набор входят: форма, несколько пар обуви, портфель, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и прочие канцелярские принадлежности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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