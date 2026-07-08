В России подорожавшая курица резко взвинтила цены на свинину

В России после длительного цикла снижения начался рост цен на свинину. Одна из причин – высокая стоимость куриного мяса, которое традиционно выступает альтернативой свинине.

За последнюю неделю стоимость свиньи в живом весе увеличилась на 5%, а различные отрубы подорожали на 2-8%, пишет «Коммерсант». Заметнее всего за неделю подорожала лопатка – ее стоимость увеличилась на 8%, до 228 руб. за 1 кг. Цена на окорок увеличилась на 7%, до 248 руб. за 1 кг, полутушу и грудинку – на 3%, до 185 руб. и 190 руб. соответственно, шею и карбонад – на 2%, до 490 руб. и 265 руб.

В Минсельхозе РФ заявили, что наблюдаемый в последние недели рост оптовых цен на товарную свинину во многом связан с рыночными факторами. После длительного периода снижения цен происходит их коррекция на фоне сезонного увеличения спроса в летний период. Хотя, подчеркивают в министерстве, текущий уровень цен на свинину остается существенно ниже прошлогоднего.

Кроме того, на рынок свинины оказал влияние рост цен на мясо птицы. Переработчики в своих рецептурах стали использовать больше свинины, говорят участники рынка. Производители и конечные потребители не могут не реагировать на почти двойной разрыв в цене между свиной лопаткой и филе в пользу последнего.

С 29 июня по 5 июля оптовая цена на тушку бройлера составила 228 руб. за 1 кг, что на 25% больше год к году, следует из данных отраслевых союзов. К предыдущей неделе цена увеличилась на 5%. Отдельные части тушки – филе, бедро, окорочок – подорожали на 14-35% год к году. Резкий скачок цен на бройлера связан и с увеличением сезонного спроса на фоне снижения производства такой продукции.

По словам экспертов, более дешевая свинина сейчас сдерживает дальнейшее подорожание курятины, прежде всего тех частей, которые могут быть заменены свининой, востребованные филе и бедро сохранят более высокую стоимость. Цены на свинину продолжат расти до осени. К тому времени спрос, скорее всего, будет сдержан возвращением на рынок потерянных объемов курятины и реакцией потребителя, который, вполне вероятно, снизит покупки в ответ на рост полочных цен.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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