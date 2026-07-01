Росстат сообщил росте цен на бензин на 1,6% за неделю

В России за неделю с 23 по 29 июня потребительские цены на бензин выросли по сравнению с уровнем предыдущей недели на 1,61% после скачка на 3% в период с 16 по 22 июня, дизельное топливо подорожало на 2,23% после повышения на 2,74% неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала текущего года бензин по состоянию на 29 июня подорожал на 11,58%, почти втрое превысив темпы общей инфляции за тот же период в прошлом году (4,17%), уточняет «Интерфакс». При этом увеличение стоимости дизельного топлива составило 11,00%.

В целом инфляция в России выросла с начала текущего года на 6,01%.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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