Минимальная продуктовая корзина в России подорожала почти на 8% с начала года

Месячная минимальная корзина продуктов для россиян с начала текущего года подорожала на 7,9%. Стоимость минимального набора питания на одного человека в среднем составляет 8107,15 рубля. Об этом сообщили в ассоциации «Руспродсоюз».

Дороже всего продукты обходятся жителям Чукотки – 20 689,8 рубля и Камчатки – 13 443,6 рубля. Дешевле всего продукты стоят в Мордовии – 6461,3 рубля и в Саратовской области – 6624 рубля, передает ТАСС.

Стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 9737,4 рубля, в Санкт-Петербурге – 9480,6 рубля. В то же время минимальная продуктовая корзина в Подмосковье в среднем стоит 8948,7 рубля, в Ленобласти – 9040,3 рубля, в Калининградской области – 9365,7 рубля, в Татарстане – 7131,5 рубля, в Омской области – 7036,6 рубля. В Хабаровском крае минимального набора питания обойдется в 10 464,8 рубля.

Как отметили в ассоциации, при расчете учитывались 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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