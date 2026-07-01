В России впервые за несколько лет снижается производство мяса птицы

Птицефабрики в России снижают объемы производства. По их словам, выпуск продукции сокращается из-за падения рентабельности на фоне роста затрат на корма, логистику, топливо и дорогих кредитов. Тем не менее, в Минсельхозе утверждают, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности.

По данным Росстата, в январе-мае 2026-го аграрии выпустили 2,76 млн т птицы на убой в живом весе, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. В мае спад ускорился до 4% в годовом выражении, передает газета «Известия». В Национальной мясной ассоциации (НМА) также отметили снижение объемов производства на 2-3%.

В отрасли в качестве причины называют снижение рентабельности. Выросли расходы на транспорт и логистику, отдельные производственные ресурсы и затраты, связанные с изменением регуляторных требований. На увеличение издержек также повлияли подорожавший корм, рост налоговой нагрузки и увеличившиеся расходы на моторное топливо. В условиях дорогих кредитов у предприятий снизился оборотный капитал. Это вынудило часть фабрик сократить производство и пересмотреть дальнейшие планы по его развитию.

Кроме того, оказали влияние ветеринарные и эпизоотические факторы. В начале года Россельхознадзор зафиксировал очаги высокопатогенного гриппа птиц в Краснодарском крае и Ростовской области, из-за чего часть поголовья была уничтожена.

В свою очередь в Минсельхозе сказали, что объемы производства мяса птицы в России позволяют полностью обеспечивать внутренний рынок. В министерстве добавили, что на 24 июня отпускные цены на мясо кур с начала 2026-го снизились на 1%. А в целом за год куриное мясо подорожало у производителей на 2,3%, а в рознице – на 3,8%, что существенно ниже инфляции. Некоторые сезонные колебания оптовых цен на отдельные виды продукции птицеводства могут быть связаны с рыночной конъюнктурой, факторами спроса и предложения, а также изменением структуры потребления отдельных частей тушки.

Во второй половине 2026-го эксперты ожидают постепенной стабилизации производства. Рост оптовых цен уже улучшает финансовое положение птицеводческих предприятий и может стимулировать восстановление выпуска продукции. Однако быстро нарастить объемы отрасль не сможет: несмотря на сравнительно короткий производственный цикл, предприятия по-прежнему зависят от стоимости кормов, ветеринарной ситуации и высокой стоимости финансирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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