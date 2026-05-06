В России хотят ввести пошлину на мебель из недружественных стран

Российские власти хотят ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. За последние четыре года в экономику таких государств за счет поставок в РФ могло поступить порядка 120-130 млрд рублей. Мера должна помочь отечественным производителям в получении ценового преимущества.

Поставки импортной мебели в Россию из недружественных стран могут усложниться – в кабмине обсуждают введение заградительной пошлины на такую продукцию. Вопрос рассматривался на заседании подкомиссии по повышению устойчивости отдельных отраслей, пишут «Известия». Проработка меры связана со снижением производства в российской мебельной промышленности и необходимостью поддержки.

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в отрасли составил –6,9% к уровню 2024-го. При этом, по оценке Минпромторга, в 2026 году выпуск может вырасти на 1,5-2% при условии реализации мер поддержки. Однако, по словам источника в отрасли, в 2026 году сохраняется тенденция к дальнейшему снижению производства.

По словам экономистов, в настоящее время мебели нет в перечне товаров для параллельного импорта. В результате она может поступать в РФ как «союзная» продукция без дополнительных пошлин. Федеральная таможенная служба с этим борется, доначисляя их (до 35-50%) задним числом. По сути, это «серая зона», которую хотят закрыть. Размер возможной заградительной пошлины пока не утвержден. Однако, по оценкам экспертов, ее уровень может быть сопоставим с ранее применявшимися ставками в отношении других товаров и составить порядка 35-50%.

В случае введения заградительной пошлины на иностранную мебель отечественные производители могут получить ценовое преимущество. Но проблема отрасли не столько в импорте, сколько в дорогих кредитах, росте издержек и слабой конкурентоспособности в премиум-сегменте. В результате это может отразиться на стоимости продукции: импортной – за счет пошлин, отечественной – за счет удорожания комплектующих и общего роста издержек изготовителей.

В комитете по защите конкуренции Госдумы считают, что эффективность обсуждаемой в правительстве меры будет зависеть не столько от выбранного инструмента защиты рынка или размера пошлин, сколько от способности российских фабрик нарастить выпуск качественной продукции, востребованной потребителем.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube