Понедельник, 20 апреля 2026, 13:32 мск

ФАС предостерегла ретейлеров от повышения цен на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости необоснованного повышения цен на мясо на фоне повышения спроса на него перед майскими праздниками. Соответствующая информация направлена крупным ретейлерам и отраслевым объединениям. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В антимонопольной службе заявили, что ведут постоянный анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию.

«В течение года стоимость этих продуктов меняется, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в майские праздники. В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни», – говорится в сообщении.

ФАС предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что в случае обнаружения признаков недобросовестных действий будут принимать меры реагирования. Кроме того, антимонопольная служба рекомендовала торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками мяса «транслировать его конечным потребителям».

Напомним, накануне Пасхи ФАС предостерегла торговые сети от необоснованного повышения цен на куриные яйца.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Рост цен

