Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Финансовые эксперты и экономисты вновь заговорили об ускорении инфляции в России с перспективой сохранения высокой ключевой ставки Центробанка РФ на более продолжительный период, чем ожидалось ранее.

В частности, Сбербанк повысил свой прогноз на 2026 год в ожидании дальнейшего роста потребительских цен. В кредитной организации полагают, что к концу года ключевая ставка снизится лишь до 13%, а инфляция будет на уровне 6,5%. Как пояснял руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, на ближайших заседаниях Банку России предстоит принимать сложные решения в условиях ускорения инфляции и сокращения экономики.

В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил замедление до нуля темпов роста экономики в 2026 году. «Если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», – отмечал он.

В этой ситуации редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Ощущаете ли на себе ускорение инфляции?»

Варианты ответов:

Да, очень сильно

Да, но цены растут умерено

Нет, не ощущаю

Инфляция всегда выше, чем заявляют власти

Ваш вариант

Опрос предполагает выбор одного варианта ответа, включая возможность высказать собственное мнение. Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube