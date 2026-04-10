Сбербанк ухудшил прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2026 год

Сбербанк повысил прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2026 год. В кредитной организации ожидают, что к концу года ключевая ставка снизится лишь до 13% (ранее банк прогнозировал 12%), а инфляция будет на уровне 6,5% (ранее – 5,7%). Об этом заявил руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников на конференции Domclick Digital Day.

Эксперт отметил, что на апрельском заседании по ключевой ставке Банку России предстоит принять сложное решение в условиях ускорения инфляции и сокращения экономики.

«Скорее всего, ставка будет снижена. Наверное, были бы аргументы даже для того, чтобы снизить ее на 1 процентный пункт (п.п.). Но пока в целом рынок ожидает 50 базисных пунктов. И в целом мы предполагаем, что такое движение ближайшие несколько заседаний продолжится», – сказал он.

При этом Матовников допустил, что дальнейшее снижение ставки на 2 п.п. может упростить экономическую ситуацию, но это не способно развернуть сложившиеся тренды на ее сжатие.

20 марта Центробанк снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Это было седьмое снижение подряд.

Накануне советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что регулятор на апрельском заседании совета директоров может рассмотреть как дальнейшее снижение ключевой ставки, так и паузу. По его словам, при принятии решения Центробанк будет учитывать поступившие к тому моменту новые данные – статистику по инфляции за март, результаты опросов предприятий, квартальные отчеты по росту ВВП и состоянию рынков.

Напомним, заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки намечено на 24 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

