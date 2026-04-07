Глава РСПП не исключил падение роста экономики России до нуля

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин не исключил замедление до нуля темпов роста экономики России в 2026 году.

По оценке Минэкономразвития, ВВП России в феврале снизился на 1,5% год к году после снижения на 2,1% в январе, в январе-феврале – на 1,8%. В Минэкономразвития отмечали, что динамика экономики второй месяц подряд в значительной степени обусловлена календарным фактором: в феврале было на один рабочий день меньше, чем годом раньше, а в январе – на два дня меньше.

«Я думаю, во-первых, если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», – сказал Шохин журналистам (цитата по «Прайм»).

Глава РСПП отметил, что снижение инвестиций в основной капитал в этом году может оказаться хуже, чем в прогнозе властей, и составит до 1,5%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, спад составит 0,5%.

В то же время Шохин выразил мнение, что правительство и Банк России видят эти тенденции и «не допустят этого».

27 марта министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что рост ВВП РФ по итогам текущего года будет ниже прежней оценки Минэкономразвития в 1,3%.

По словам главы МЭР, снижение ключевой ставки Центробанка имеет отложенный эффект, из-за чего мало повлияет на ситуацию в этом году. По его словам, точные цифры по прогнозу роста ВВП будут ясны в апреле.

Москва, Наталья Петрова

