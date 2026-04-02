ВВП России в январе и феврале сократился на 1,8 процента

ВВП России сократился на 1,8 процента в январе-феврале 2026 года, сообщает Минэкономразвития. Эксперты рассказали «Ведомостям», что рост по показателю в I квартале может оказаться околонулевым.

Такое мнение выразил старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. Он считает, что уровень ВВП в первые три месяца 2026 года окажется минимальным за весь год. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах также отметил, что ждет роста около нуля за квартал в годовом выражении.

Статистика показала, что в экономике России присутствуют признаки замедления. Согласно Мониторингу предприятий Банка России, индикатор бизнес-климата (ИБК) в марте сократился до -0,1 пункта, и это минимум с октября 2022 г. Индикатор деловой активности в обрабатывающей промышленности (PMI от S&P Global), который опустился до 48,3, указывает на ускорение ее снижения в марте. Жолобов, подчеркнул, что все это говорит об отложенном эффекте жесткой ДКП.

При этом директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-капитал» Владимир Брагин спрогнозировал, что ВВП может упасть в I квартале на 0,5-1%. По мнению аналитика, к этому ведут негативные данные по промышленному производству. Он привел в пример обстановку в обрабатывающей промышленности, где объемы производства год к году снизились на 3% в январе и на 2,8% в феврале.

Роста на 0,8-1% в базовом прогнозе ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По ее мнению, это произойдет на фоне нехватки инвестиций в основной капитал и высокого уровня неопределенности в мировой и российской экономиках. Мильчакова отметила, что поддержку росту ВВП может дать оживление нефтегазового экспорта и бюджетный импульс, а также постепенное оживление кредитования физлиц.

ВТБ оценил, что рост экономики в этом году зафиксируется в районе 0,5%.

Банк России отмечал, что снижение ставки до 15% на заседании 20 марта помогло избежать переохлаждения экономики. В резюме обсуждения ключевой ставки говорилось, что экономическая активность в начале 2026 г. оказывается более сдержанной, чем ожидал Банк России в феврале. Участники заседания отметили, что эти данные требуют осторожной интерпретации. В частности, на текущие темпы роста по отношению к IV кварталу, по их словам, влияет эффект высокой базы конца 2025 года, частично связанный с особенностями статистического учета, сообщает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube