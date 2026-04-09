В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки в апреле или паузу

Банк России на апрельском заседании совета директоров может рассмотреть как дальнейшее снижение ключевой ставки, так и паузу. Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в ходе коммуникационной сессии в Новосибирске.

По его словам, на заседании будет оцениваться целесообразность дальнейшего понижения ставки. «Но, я думаю, что на столе будут предложения о том, что, может быть, имеет смысл взять паузу», – цитирует Тремасова ТАСС.

Представитель регулятора добавил, что при принятии решения Центррбанк будет учитывать поступившие к тому моменту новые данные – статистику по инфляции за март, результаты опросов предприятий, квартальные отчеты по росту ВВП и состоянию рынков.

По данным Минэкономразвития на 6 апреля, инфляция в России ускорилась до 5,95% при целевом показателе 4%.

Напомним, на заседании 20 марта ЦБ снизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых. Новое заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки намечено на 24 апреля.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube