Банк России снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 15,5% до 15% годовых. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ. Это седьмой подряд пересмотр показателя вниз в цикле снижения ставки, начавшемся в июне прошлого года. Напомним, 13 февраля ключевая ставка была снижена с 16% до 15,5% годовых.

Регулятор отметил, что в феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

«Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», – говорится в пресс-релизе.

Сегодняшнее решение регулятора совпало с прогнозом аналитиков, которые ожидали дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ на фоне замедления экономического роста.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

Регулятор сохранил прогноз по снижению годовой инфляции в стране в 2026 году на уровне 4,5-5,5%. «Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели (4%)», – сказано в сообщении. Годовая инфляция, по оценке на 16 марта, составила 5,9%.

В ЦБ отметили, что в феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года, в числе которых повышение НДС. Вместе с тем, инфляционные ожидания с февраля значимо не изменились. «Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции», – указал регулятор.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 апреля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

