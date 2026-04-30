Четверг, 30 апреля 2026, 19:09 мск

Россия потеряла за неделю почти $7,8 млрд резервов

Объем международных резервов вновь уменьшился. Как следует из данных Центробанка РФ, за неделю на 24 апреля сумма сократилась $7,8 млрд – до $771,7 млрд.

Регулятор пояснил, что это вновь произошло «в основном из-за отрицательной переоценки».

Ранее сообщалось, что в январе общая сумма резервов достигла рекорда, составив $833,572 млрд, после чего объем начал сокращаться. По итогам марта объем международных резервов РФ сократился на $60,324 млрд – до $748,984 млрд.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

