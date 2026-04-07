В марте объем международных резервов России сократился почти на $60 млрд

По итогам марта объем международных резервов РФ сократился на $60,324 млрд – до $748,984 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.
В январе общая сумма резервов достигла рекорда, составив $833,572 млрд, после чего объем начал сокращаться. Ранее в ЦБ объясняли, что это произошло в основном из-за отрицательной переоценки активов, тогда как увеличение объемов было связано с положительной переоценкой.
Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.
