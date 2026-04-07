российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 апреля 2026, 19:12 мск

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

В марте объем международных резервов России сократился почти на $60 млрд

По итогам марта объем международных резервов РФ сократился на $60,324 млрд – до $748,984 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

В январе общая сумма резервов достигла рекорда, составив $833,572 млрд, после чего объем начал сокращаться. Ранее в ЦБ объясняли, что это произошло в основном из-за отрицательной переоценки активов, тогда как увеличение объемов было связано с положительной переоценкой.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, ЦБ РФ,