Четверг, 16 апреля 2026, 18:26 мск

В Госдуме призвали Набиуллину снизить ключевую ставку

После критики президента РФ Владимира Путина по поводу снижения темпов экономического развития в Госдуме призвали Центробанк снизить ключевую ставку минимум на 1,5% до 13,5%. Как заявил председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, иначе спад в экономике не преодолеть.

«Первые два месяца, по крайней мере, показывают спад... Соответственно, этот фактор должен влиять, в том числе, на решение Центрального банка. Инфляция замедляется, и курс рубля, мы видим, крепнет. И вот эти факторы меня сподвигают заявить, что Центральный банк обязан снизить ключевую ставку на 1,5, п.п. как минимум», – сказал депутат на Биржевом форуме Московской биржи.

Накануне глава российского государства обратил внимание правительства и ЦБ, что экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, ВВП сократился на 1,8%, в минусе оказались обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Президент поручил представить дополнительные меры, нацеленные на возобновление роста экономики.

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке, которая сейчас находится на уровне 15% годовых, состоится 24 апреля.

Москва, Анастасия Смирнова

