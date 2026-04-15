Путин потребовал объяснить, почему ВВП России снижается два месяца подряд

Экономическая динамика в России снижается второй месяц подряд, констатировал президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, за январь-февраль ВВП сократился на 1,8%, в минусе оказались обрабатывающие отрасли, промышленное производство и строительство. Траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий аналитиков, прогнозов правительства и Центробанка, заявил глава государства. Путин поручил представить дополнительные меры, нацеленные на возобновление роста экономики.

По словам президента, среди причин отрицательной динамики специалисты отмечают календарные и сезонные факторы. Он напомнил, что в январе текущего года на два дня рабочих было меньше, чем в прошлом году, в феврале – на один рабочий день меньше.

«Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране», – отметил глава государства (здесь и далее цитаты по сайту Кремля).

При этом он отметил, что безработица, несмотря на общую экономическую динамику, остается на низком уровне – 2,1%.

Путин потребовал от членов правительства представить подробные доклады о текущей ситуации в экономике и объяснить, «почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий».

«Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив, на улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость», – добавил российский лидер.

Путин отметил, что эти и другие задачи отражены в плане структурных изменений в российской экономике, который правительство подготовило в 2025 году и приступило к выполнению. «Сегодня обсудим, как реализуется этот план, что в нем, может быть, нужно уточнить, добавить, дополнить или усилить, исходя из реальной картины, складывающейся на данный момент времени», – сказал президент.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube