Среда, 15 апреля 2026, 12:25 мск

ЦБ РФ наблюдает максимальный за три года отток средств с валютных вкладов

Россияне забирают средства с вкладов в иностранной валюте максимальными за три года темпами. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

На 1 марта 2026 года граждане России хранили на депозитах в кредитных организациях 3,4 трлн рублей в иностранной валюте. Это эквивалентно 44 млрд долларов, что на 4,6% меньше, чем месяцем ранее, передает РИА «Новости».

Согласно статистике регулятора, более заметное снижение наблюдалось только в апреле 2023 года. Тогда показатель составил 6,1%. При этом за предыдущие пять месяцев объем валютных вкладов в России только увеличивался.

В абсолютном выражении отток средств составил 2,1 млрд долларов, больше последний раз было в апреле 2023 года (2,3 млрд долларов). Объем наличной иностранной валюты по состоянию на 1 марта составил почти 7,2 трлн рублей, что эквивалентно 93 млрд долларов. Это на 0,5% меньше, чем месяцем ранее.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

