ЦБ РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов

Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения», – уточнил регулятор.

В частности, остается в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. «Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», – пояснил Центробанк.

Вместе с тем физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства только в размере зарплаты.

Москва, Анастасия Смирнова

