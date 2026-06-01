российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Финансы

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ продлил ограничения на денежные переводы нерезидентов

Центробанк РФ продлил ограничения на перевод средств за рубеж для нерезидентов из недружественных стран. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России сохраняет на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно действующие сейчас ограничения», – уточнил регулятор.

В частности, остается в силе запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств. «Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц», – пояснил Центробанк.

Вместе с тем физические лица – нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, могут переводить за рубеж средства только в размере зарплаты.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / ЦБ РФ

Российские компании накопили плохие кредиты на 3,5 трлн рублей / ЦБ повысил курс евро почти на 3,5 рубля / Иск Банка России против ЕС осложнит передачу замороженных активов Киеву / Центробанк РФ назначил официальные курсы валют / Официальный курс евро увеличен до 88,64 рубля / Россия потеряла за неделю почти $7,8 млрд резервов / Банк России против использования криптовалют в расчетах внутри страны / Центробанк РФ снизил ключевую ставку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, ЦБ РФ,