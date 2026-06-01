Российские компании накопили плохие кредиты на 3,5 трлн рублей

Объем плохих кредитов компаний в России достиг 3,5 трлн рублей, увеличившись за полгода на 100 млн рублей. Об этом говорится в обзоре Центробанка РФ.

В то же время регулятор обратил внимание, что качество обслуживания долга по кредитам малому и среднему бизнесу продолжает снижаться. «Рост количества проблемных заемщиков отмечается по всем сегментам, в большей степени – среди микропредприятий: если с апреля 2024 года в течение года в дефолт выходило только 8,1% заемщиков, то с апреля 2025 года – уже около 9,9% (среди малых предприятий – 3,7 и 5,9% соответственно)», – уточняется в материалах ЦБ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube