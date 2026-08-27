ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации за подозрительные операции

Центробанк РФ лишил лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию «Цифровые решения». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Банка России, компания нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры.

Кроме того, организация нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» на протяжении длительного времени проводило подозрительные операции клиентов. Кредитная организация не исполняла обязанность по своевременному представлению в уполномоченный орган достоверной информации об операциях, подлежащих обязательному контролю», – говорится в сообщении.

По величине активов «Цифровые решения» занимали 288 место в банковской системе России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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