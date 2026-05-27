Иск Банка России против ЕС осложнит передачу замороженных активов Киеву

Центробанк РФ подал новый иск против Евросоюза, оспорив механизм, позволяющий передачу доходов от замороженных российских активов Киеву. По словам юристов, судебный процесс может затянуться на годы, но сам факт судебного разбирательства уже создает для ЕС дополнительные риски.

Банк России подал иск в Общий суд Евросоюза 22 мая, оспаривая регламент ЕС, который рассматривает российские суверенные активы как часть механизма финансовой поддержки Украины. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что этот спор может заметно усложнить дальнейшую передачу средств Киеву и усилить давление на ЕС и бельгийский депозитарий Euroclear. Это уже второй процесс Банка России в европейской юрисдикции. Первый иск ЦБ подал в феврале 2026 года – тогда регулятор оспаривал бессрочную заморозку российских резервов.

Дело в том, что ЦБ РФ оспаривает регламент, который формально посвящен финансовой помощи Украине. Именно на его основе Евросоюз строит механизм Ukraine Support Loan – кредитную программу для Киева объемом до 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Документ допускает использование российских активов и доходов от них для обслуживания этого займа. Формально конфискации пока не происходит, однако сама схема выглядит так, будто государственные резервы фактически используют как обеспечение кредита третьему лицу, поясняют эксперты. Именно против этой конструкции сейчас и выступает Банк России.

Таким образом, регулятор создает серьезные юридические препятствия для ЕС, сам процесс уже способен замедлить реализацию механизма поддержки Киева и ударить по репутации европейской правовой системы. В реальности спор гораздо шире, чем очередная попытка просто «вернуть деньги». Общий суд ЕС проверяет законность актов самого Евросоюза, поэтому сейчас речь идет прежде всего о проверке принципов европейской системы права.

Спор вокруг российских резервов еще долго останется частью большого международного конфликта, говорят юристы. Дискуссии о судьбе замороженных активов в Евросоюзе продолжаются, а судебные процессы вокруг них только расширяются. Главный же риск для ЕС заключается не столько в самом процессе, сколько в необходимости объяснять миру, почему неприкосновенность резервов центральных банков теперь зависит от политической ситуации.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

