Центробанк РФ к осени ужесточит контроль за продажей финуслуг на маркетплейсах

Обсуждение вопросов, связанных с регулированием подходов ценообразования на маркетплейсах в зависимости от способов оплаты, продлится до сентября. Об этом сообщил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

«С учетом всех тех изменений, которые предложены, повторюсь, то, что мы с вами обсуждаем, это лишь малая часть той проблематики, которая сегодня есть в контексте электронных платформ. Но тем не менее обсудить все предлагаемые изменения, в том числе по финансовой части, и соответственно, к осени уже выйти с какими-то готовыми решениями», – сказал Чистюхин на полях Петербургского международного экономического форума.

Центробанк готов рассмотреть меморандум, который позволит убрать дискриминацию других финансовых организаций при оплате товаров и услуг на маркетплейсах. Вместе с тем, меморандум имеет ряд минусов, в частности, в нем не предусмотрена ответственность за его неисполнение или неприсоединение.

«Мы изначально предлагали внести изменения в законодательство, но я согласен, можно пообсуждать, что это будет (...) В этом смысле, конечно, законодательство намного более жесткое и четкое, но имеет те же самые минусы: что уже сделали, потом не вырубишь, ну или, по крайней мере, тяжело будет вырубать, если что-то, где-то какая-то ошибка совершена», – сказал первый зампред ЦБ.

По словам Чистюхина, такие крупные платформы, как Ozon и Wildberries, не могут ограничивать расчеты или определять цену в зависимости от средства платежа. При этом ЦБ приветствует открытый доступ к платежной инфраструктуре маркетплейсов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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