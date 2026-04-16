Глава ЦБ РФ заявила о рисках для инфляции из-за сбоев поставок через Ормузский пролив

Центробанк РФ видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив. При этом регулятор по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Конечно, риски у нас есть проинфляционные. Это и внешние условия. Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают последствия возможные дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив», – сказала Набиуллина на форуме Московской биржи.

Банк России не стремится «любой ценой» достичь инфляции в 4% к концу этого года и пока сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5-5,5%. «К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции», – заявила глава ЦБ.

Набиуллина также отметила, что для экономики и для населения наиболее дорогостоящее в долгосрочном плане – это длительный период высокой инфляции.

«Это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования. Стоимость фондирования не будет ниже инфляции. Страны, где доступные кредиты, низкие ставки – это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам», – добавила Набиуллина.

Москва, Зоя Осколкова

