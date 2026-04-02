ФАС усилит контроль за ценами в преддверии паводкового сезона

Федеральная антимонопольная служба направила в территориальные органы поручение об усилении контроля за ценами в рознице в преддверии паводкового сезона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальные управления ведомства усилят взаимодействие с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления для оперативного обмена данными с целью недопущения возможного роста цен», – говорится в сообщении.

Местные управления ФАС должны предупредить производителей питьевой воды, продовольствия и лекарств, а также крупные торговые и аптечные сети о необходимости обеспечения достаточного объема товаров в продаже, добросовестного рыночного поведения и недопустимости необоснованного повышения цен.

«Также планируется запуск мониторинга цен на такие товары», – добавили в ФАС. При выявлении признаков нарушений антимонопольного законодательства служба будет принимать меры реагирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube