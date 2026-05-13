Цены на маркетплейсах растут медленнее инфляции

Цены на отечественных маркетплейсах за три последних года росли медленнее официальной потребительской инфляции. Об этом свидетельствуют результаты исследования Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ).

За 39 месяцев было изучено около 88 млн товарных позиций в девяти категориях. В итоге за данный период накопленный индекс цен маркетплейсов составил 96,88 пункта против 116,67 пункта индекса потребительских цен Росстата, пишет газета «Ведомости».

В АПЭТ объясняют это тем, что стоимость товаров для покупателей у интернет-ритейлеров растет медленнее за счет скидок и программ лояльности. Для продавцов эта же схема все чаще оборачивается ростом комиссий и издержек.

Наибольший рост цен на маркетплейсах за три года отмечен в категории «зоотовары», где продукция стала дороже на 23%. Товары для спорта и отдыха, косметика и товары в категории «здоровье» подорожали на 4-5%. При этом электроника и аксессуары подешевели на 2%, одежда и обувь – на 8,4%.

Интернет-ритейлеры за этот же период существенно увеличили комиссии для продавцов: Ozon – с 7,94% до 38,14%, «Яндекс Маркет» – с 8,52% до 35,01%, Wildberries – с 18,57% до 32,2%, указывают авторы исследования.

Москва, Наталья Петрова

