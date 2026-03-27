Производители моторных масел и присадок предупредили о повышении цен

Производители смазочных материалов для автомобилей предупредили партнеров о подорожании своей продукции. Цены вырастут из-за дорогой нефти и перебоев в логистических цепочках. Об этом сообщает газета «Известия».

Индексация стоимости запланирована на начало апреля. Стоимость базовых моторных масел и присадок – ключевых компонентов автомасел – может вырасти на 5-15%, сообщили изданию в Союзе автосервисов.

Помимо роста цен на нефть конфликт на Ближнем Востоке сказался и на цепочках поставок. По словам экспертов, присадки для моторных масел исторически производились либо несколькими компаниями в Европе и Америке, либо сейчас в Китае. Нарушения логистики и дефицит запасов у отдельных производителей дополнительно подталкивают цены вверх.

Аналогичная динамика наблюдается и в других сегментах нефтехимии – на рынках сырья для антифризов, технических жидкостей и автохимии. Все поставщики, включая крупнейшие отечественные нефтяные компании, пристально следят за ситуацией и оперативно корректируют цены в соответствии с колебаниями мировых котировок.

Российская экономика – часть мировой, которая сейчас испытывает рост цен на широкий спектр товаров. В этой связи с точки зрения направления технологического суверенитета важно разрабатывать и развивать в стране полное, 100%-ное производство российских масел, как базовых, так и присадок. Впрочем, кратного удорожания самих присадок даже с учетом возможных нарушений глобальных цепочек поставок аналитики не ожидают.

Москва, Зоя Осколкова

