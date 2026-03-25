ФАС предупредила торговые сети о недопустимости роста цен на яйца накануне Пасхи

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о подорожания яиц накануне Пасхи. По данным Росстата, с начала года этот продукт в среднем по России подорожал на 16,5%. Об этом пишет газета «Известия».

ФАС направила крупным ритейлерам предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца. «При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям», – рассказали в пресс-службе ведомства, добавив, что ФАС ведет постоянный мониторинг стоимости продуктов.

Тем временем, цены на яйца повышаются с начала года. По данным Росстата, с конца декабря 2025-го по 16 марта 2026-го средний прирост составил 16,5%. В некоторых регионах он оказался значительно выше: в Ульяновской области – 32%, в Крыму – 46%.

В свою очередь в Минсельхозе увеличение стоимости яиц признают, однако называют это сезонной корректировкой. «Российские птицефабрики активно наращивают производство на фоне увеличения спроса. В 2025 году во всех категориях хозяйств произведено на 4,3% больше яиц, объем составил 48,6 млрд штук», – сообщили в министерстве. В январе-феврале 2026 года положительная динамика сохранилась: в сельхозорганизациях произведено порядка 6,5 млрд штук, что на 2,7% больше показателя аналогичного периода 2025-го.

По данным Минсельхоза, несмотря на сезонную коррекцию оптовой стоимости, рынок куриных яиц остается стабильным. В ведомстве отметили, что высокие объемы производства позволяют полностью удовлетворять внутренний спрос и удерживать розничные цены на доступном для потребителей уровне.

Москва, Зоя Осколкова

