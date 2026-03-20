Россияне стали экономить на одежде и обуви

Россияне стали покупать меньше одежды и обуви. Сокращение трат привело к снижению выручки у некоторых fashion-ретейлеров. В ответ компании оптимизируют бизнес: сокращают торговые площади, закрывают неэффективные магазины и развивают высокомаржинальные направления в сфере гостеприимства для привлечения клиентов, пишут «Известия».

В прошлом году объем продаж одежды и обуви в России снизился на 11% по сравнению с 2024-м, свидетельствуют данные аналитического сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Замедление темпов продаж отмечается не только в магазинах, но в онлайн-сегменте, куда частично перетекает спрос.

По словам игроков рынка, натуральный объем сокращается, покупок стало меньше, а рост в деньгах обусловлен инфляцией, а не расширением реального потребления. Среднегодовые цены на одежду и обувь выросли на 10-15%. Это подтверждает и статистика – средний чек покупки увеличился на 5%, до 2988 рублей.

Продажи вещей падают на фоне сокращения свободного бюджета у потребителей, говорят эксперты. Покупатели реже обновляют гардероб, дольше носят уже купленные вещи и чаще выбирают более универсальные модели, а также в целом стали осторожнее относиться к необязательным покупкам.

Снижение спроса на одежду повлияло на заработок ритейлеров. Ретейлеры на фоне снижения спроса вынуждены проводить оптимизацию. Большинство компаний сокращают количество магазинов, выходят из «слабых» торговых центров и сосредотачиваются на сохранении эффективности. Для оптимизации бизнеса игроки выбирают одну из трех стратегий: полное закрытие всех магазинов и уход с российского рынка, закрытие офлайн-магазинов с фокусом на онлайн-продажи или частичное сокращение сети.

Более того, замедление спроса уже сказалось на производителях одежды. По итогам января их совокупная выручка составила 37,3 млрд рублей, что на 12% меньше показателя того же месяца годом ранее и почти в 1,5 раза меньше, чем в декабре 2025-го, следует из данных Росстата.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

