Помидоры в России резко подорожали на фоне ближневосточного конфликта

В России за первую неделю марта помидоры подорожали почти на 6%. На стоимость повлияли перебои с поставками из Ирана и сезонность. Хотя доля Исламской Республики в импорте томатов небольшая – около 4%, часть ее продукции может попадать на рынок через другие направления. Об этом пишет газета «Известия».

По данным Росстата, с 3 по 10 марта цены на овощи в среднем снизились на 0,1%. Однако по отдельным позициям зафиксирован рост: помидоры подорожали на 5,6%, морковь – на 3,6%, картофель – на 2,1%, капуста – на 1,7%. Общее снижение цен обеспечили огурцы – за неделю они подешевели на 8%. Это связано с откатом после резкого роста ранее.

С начала атаки США и Израиля на Иран Тегеран запретил экспорт продовольствия и сельхозсырья – это более 60% поставок в Россию. «В начале марта прекратились прямые поставки овощей – перцев, огурцов, баклажанов. Сейчас продаются остатки, поэтому цены могли вырасти», – пояснил изданию экс-замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

Доля Ирана в импорте помидоров невелика – около 4% (20 тыс. т из 500 тыс. т). Основные поставщики томатов – Азербайджан (35-38%) и Турция (около 12%), а также Грузия, страны Средней Азии и Китай. При этом часть помидоров, которые поставляются в Россию как азербайджанские, на деле могут быть иранскими.

По прогнозам экспертов, отечественный рынок может частично компенсировать выпадающие объемы за счет других стран и российских теплиц. Поэтому рост цен, скорее всего, будет ограниченным – на уровне 5-10% в краткосрочной перспективе.

ФАС следит за ситуацией с ценами на овощи и рекомендует регионам активнее заключать соглашения с участниками рынка, чтобы сдерживать рост и сглаживать сезонные колебания. В службе добавили, что вместе с Минсельхозом, Минпромторгом и депутатами прорабатывают законопроект о введении обязательной доли долгосрочных договоров поставки продуктов – это должно снизить резкие скачки цен, сохранив гибкость условий для бизнеса.

Москва, Зоя Осколкова

