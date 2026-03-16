Пластиковая тара подорожает в России из-за ближневосточного конфликта

Аналитики спрогнозировали подорожание пластиковой тары в России из-за войны на Ближнем Востоке. Дефицит сырья на российском рынке пластика сохраняется, несмотря на что переработчики помимо импорта компенсировали нехватку использованием вторичного сырья.

Производство полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в России в 2025 году выросло на 2%, до 671 тыс. тонн, пишет «Коммерсант». Положительно повлиял на развитие сегмента жесткой упаковки из ПЭТФ рост таких направлений, как готовая еда и онлайн-торговля.

В целом по итогам 2025 года ПЭТФ показал положительную динамику потребления (1,5% к 2024 году) и высокую загрузку мощностей на уровне 96% в среднем по году. При этом дефицит этой продукции на российском рынке сохраняется, видимое потребление ПЭТФ в России составило 986 тыс. тонн, из которых 316 тыс. тонн приходилось на нетто-импорт. Основным поставщиком традиционно оставался Китай.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке и блокировка Ираном Ормузского пролива не сильно сказываются на физической доступности ПЭТФ в мире. Вместе с тем основное первичное сырье для производства ПЭТФ – это производные переработки нефти и газа (параксилол – продукт переработки нефти, МЭГ – переработки этилена, производимого на комплексах пиролиза), поэтому в дальнейшем ситуация однозначно приведет к росту глобальных цен на все полимеры, в том числе и ПЭТФ, считают аналитики. Что касается российского рынка, то с учетом его импортозависимости примерно на 30% российские цены также вырастут, однако рост не будет резким, так как ситуация на сырьевых рынках не имеет моментальной проекции на сектор нефтехимической продукции.

Недостаток предложения переработчики помимо импорта компенсировали использованием вторичного сырья. По словам экспертов, использование вторичных ресурсов обусловлено дефицитом первичного гранулята и стремлением переработчиков снизить себестоимость своей продукции за счет сокращения расходов на сырье.

Москва, Зоя Осколкова

