Мир оказался на пути к продовольственному кризису: ближневосточный конфликт подстегнул цены на удобрения

Конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию Ормузского пролива, через который перевозилось около половины мирового экспорта удобрений. Дефицит может сорвать посевную кампанию и спровоцировать продовольственный кризис в Европе и Азии.

Вслед за мгновенно разразившимся кризисом в нефтяном секторе из-за закрытия Ормузского пролива на первый план выходит угроза продовольственной безопасности. В ООН практически с самого начали выразили опасения по поводу того, что снижение коммерческого судоходства через этот стратегически важный логистический коридор напрямую влияет на доступ к энергоресурсам, продовольствию и удобрениям во многих странах. По мере затягивания конфликта его последствия становятся всё более серьезными.

С начала нападения США и Израиля на Иран цены на азотные добавки уже выросли на 30%, пишет газета «Известия». В первую очередь ограничения ударили по Индии. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Катара, который служит основным сырьем для производства удобрений, фактически встали. В результате многие предприятия по выпуску карбамида либо полностью приостановили работу, либо значительно снизили загрузку. Есть существенные риски снижения урожаев риса, пшеницы и других базовых культур, что в итоге приведет к росту цен на еду.

Ормузский пролив остается критически важным транспортным коридором для Европы и Бразилии. Учитывая высокую сезонность спроса, подобный логистический шок способен привести к росту издержек аграриев и усилить инфляционное давление на глобальные продовольственные рынки уже в ближайшие кварталы.

Отголоски ближневосточного конфликта ощущаются и за океаном. Из-за трудностей с поставками удобрений фермеры в США и Канаде могут столкнуться с проблемами уже во время весенней посевной, пишет Reuters. По данным агентства, специализированные торговые центры либо остаются без нужных товаров, либо цены на них выросли настолько, что они становятся недоступными для многих аграриев.

По словам аналитиков, один из немногих быстрых и реальных вариантов для дружественных стран – это резко увеличить закупки карбамида у России. На 1-1,5 млн т в год (или в два раза больше) вполне возможно, потому что поставки из РФ пролив не затрагивают, контракты уже работают, логистика надежная. Таким образом, российские компании могут стать главными бенефициарами кризиса на рынке удобрений. Ожидается, что по итогам года их чистая прибыль может увеличиться на 25-40% по сравнению с 2025-м.

Москва, Зоя Осколкова

