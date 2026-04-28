Банк России против использования криптовалют в расчетах внутри страны

Центробанк РФ по-прежнему считает криптовалюту рискованным активом и выступает против ее использования в расчетах внутри страны. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы считаем, что актив криптовалюты – волатильный, рискованный, подвержен санкциям. Инвесторы, если в него вкладывают, должны понимать, что могут потерять часть своих вложений, поэтому отношение к этому активу не очень изменилось», – сказала председатель ЦБ.

Набиуллина добавила, что регулятор также против того, чтобы криптовалюты использовались в расчетах внутри страны. «У нас деньги одни – это рубль, единство денежного обращения очень важно», – пояснила она.

В настоящее время Центробанк готов к комплексному регулированию цифровых валют, отметила Набиуллина. «С одной стороны, вырос спрос добросовестных инвесторов, с другой стороны, выросло использование криптовалют для отмывания и разных преступных целей – криптовалюты проникли и туда и сюда, а регулирование должно отделить их… и бороться со всеми нелегальными операциями», – заключила глава ЦБ.

Москва, Зоя Осколкова

