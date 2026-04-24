Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», – говорится в сообщении.

В ЦБ РФ отметили, что в дальнейшем будут оценивать целесообразность снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.

«Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,0-14,5% годовых в 2026 году и 8,0-10,0% годовых в 2027 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», – добавили в ЦБ.

Кроме того, инфляционные ожидания с марта менялись разнонаправленно, сообщает регулятор. Инфляционные ожидания населения снизились, тогда как ценовые ожидания бизнеса существенно не изменились. Ожидания участников финансового рынка немного выросли. В целом ожидания будущей инфляции сохраняются на повышенном уровне. Это может препятствовать ее устойчивому замедлению.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

