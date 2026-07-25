Новак: после ремонта ряда НПЗ ситуация с топливом улучшилась

Ситуация с топливом на АЗС в России улучшилась после выхода части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

«Ситуация постепенно стабилизируется, ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс [спроса и предложения] сейчас лучше, и значительно лучше ситуация на заправках», – сказал он в комментарии «Известиям».

По словам вице-премьера, северный завоз обеспечивается в полном объеме. Он также отметил значительное улучшение ситуации по обеспечению топливом сельхозтоваропроизводителей.

В то же время Новак заявил о сохранении достаточно сложной ситуации с топливом в некоторых регионах, особенно в Сибири. «Здесь на уровне федерального штаба вместе с регионами и компаниями в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топливом», – отметил он.

Вице-премьер также заявил, что ведется вся необходимая работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом. Он назвал ситуацию на полуострове самой сложной «ввиду логистических проблем по известным причинам». «Поэтому также и регионы, и компании, и министерство транспорта делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки в Крым, Севастополь, Запорожскую область, Херсонскую область, приграничные регионы ", – цитирует вице-премьера «Интерфакс».

Новак заверил, что трудности с топливом являются временными. «Правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме», – подчеркнул он.

Ранее на этой неделе вице-премьер заявлял, что принятые меры принесли свои результаты и топливный рынок начал стабилизироваться. Он указал, что во многих регионах снимаются ограничения, и «это видно по количеству работающих заправок, по снижению очередей».

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. Среди мер, принятых властями для поддержки внутреннего рынока, – запрет на экспорт, дополнительные объемы импорта, увеличение объемов производства, а также перенос сроков плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на более поздний период. По информации источников «Интерфакса», в российском кабмине обсуждают возможность продления запрета на экспорт автомобильного топлива для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Речь идет о приостановке поставок дизтоплива для производителей еще на один месяц, а запрет на экспорт бензина, заканчивающийся также в конце июля, – на полгода. Сегодня Новак подтвердил, что запрет на экспорт бензина из России будет продлен до конца года. Запрет на экспорт дизеля, по его словам, будет отменен «по мере восстановления рынка».

Новак объяснял дефицит автомобильного топлива в России атаками украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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