Новак объяснил дефицит топлива – это из-за прилетов по НПЗ

Вице-премьер правительства России Александр Новак пояснил, почему в России дефицит бензина. По его словам, российские нефтеперерабатывающие (НПЗ) заводы частично выходят из строя из-за прилетов.

«Мы должны признавать, что есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают»,– сказал Новак журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, власти делают все для усиления защиты НПЗ.

Власти прорабатывают дополнительные поставки топлива в регионы, добавил вице-премьер. «Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме»,– отметил Александр Новак.

Дефицит топлива в России наблюдается с конца мая. В качестве одной из мер поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей до 31 июля, напоминает «Коммерсант».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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