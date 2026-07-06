российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Транспорт

Новости, Кратко

ФАС возбудила дело в отношении операторов АЗС из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба уличила независимых участников топливного рынка Московского региона и Оренбургской области в одновременном повышении цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одном ИП. Их обвиняют в нарушении п. 1 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции», который запрещает картели или соглашения между конкурирующими компаниями.

В Оренбургской области выявлены аналогичные нарушения со стороны трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизельного топлива.

Кроме того, в Саратовской области занимающая доминирующее положение на розничном топливном рынке Энгельсского района компания «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко») повысила цены на бензин. Ведомстве выдало предупреждение о необходимости прекращения нарушений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Рост цен на бензин

Набиуллина считает, что рост цен на топливо в России носит временный характер / В Минэнерго предупредили о мошенниках, публикующих фейковые данные о наличии топлива на АЗС / Росстат сообщил росте цен на бензин на 1,6% за неделю / На фоне сложностей с бензином россияне раскупили доступные электрокары / В Башкирии ввели ограничения на продажу бензина / Новак: запасов топлива в России достаточно / Власти Новосибирской области озвучили лимиты на отпуск топлива на АЗС / В Омской области ввели лимит на продажу бензина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Центр России, Россия, Транспорт, Экономика, Рост цен на бензин,