ФАС возбудила дело в отношении операторов АЗС из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба уличила независимых участников топливного рынка Московского региона и Оренбургской области в одновременном повышении цен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет об ООО «АИСТ», ООО «Топливный синдикат», ООО «Серпуховнефтепродуктсервис», ООО «Витаойл», ООО «Элегант» и одном ИП. Их обвиняют в нарушении п. 1 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции», который запрещает картели или соглашения между конкурирующими компаниями.

В Оренбургской области выявлены аналогичные нарушения со стороны трех независимых участников рынка, осуществляющих деятельность по мелкооптовой реализации дизельного топлива.

Кроме того, в Саратовской области занимающая доминирующее положение на розничном топливном рынке Энгельсского района компания «Алькорр» (сеть АЗС «Торэко») повысила цены на бензин. Ведомстве выдало предупреждение о необходимости прекращения нарушений.

Москва, Зоя Осколкова

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